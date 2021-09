मलाणा गांव: 'दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र' के देवता को हिमाचल सरकार ने वैक्सीन के लिए कैसे मनाया ? जानिए

Bilaspur Himachal Pradesh

शिमला, 20 सितंबर: हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज के 100% के लक्ष्य तक पहुंचने की कगार पर थी। लेकिन, कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत गांव मलाणा सबसे बड़ी अड़चन बनकर खड़ा था। इस गांव में करीब 1,000 व्यसकों की आबादी है, लेकिन अपने गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानने वाले यहां के लोग कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वह तभी तैयार होते जब उन्हें उनके जमलू देवता इसकी अनुमति देते। गांव के लोग बिना अपने देवता से अनुमति लिए कतई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, यह सरकार को भी पता था। क्योंकि, वह पहले कई बार इस चुनौती का सामना कर चुकी थी। लेकिन, इसबार बात विकास योजनाओं को गांव में अंजाम देने की नहीं थी। सभी व्यस्कों को टीके लगवाने की थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अब कैसे संभव था। लेकिन, सरकार ने हार नहीं मानी और बहुत ही नाटकीय अंदाज में, लेकिन आस्था का सम्मान करते हुए जमलू देवता का 'आशीर्वाद' प्राप्त कर लिया।

Before getting the Covid-19 vaccine to the people of Malana village in HP's Kullu dist, the authorities had to take the permission of the local deity