सीतामढ़ी पहुंचे चिराग पासवान, बोले- बनाएंगे माता सीता का भव्य मंदिर

पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान रविवार (25 अक्टूबर) को माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचे और दर्शन-पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि माता सीता नारी शक्ति का प्रतिक है। उन्होंने कहा कि आज जब हम लोग नारी शक्तिकरण की बात करते हुए तो माता सीता का भी अयोध्या में राम मंदिर से भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में किया जाए। कहा कि जैसे माता सीता के बिना राम अधूरे हैं वैसे राम के बिना माता सीता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अयोध्या से भी बड़ा माता सीता मंदिर का निर्माण सातामढ़ी में हो।

दरअसल, 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में चुनावी सरगर्मी और जुबानी जंग का दौर तेज हो गया है। हालांकि, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नंबर जो भी हो मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष चिराग पासवान लागातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं वो प्रदेश में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। इनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार के विरोध में एक और ट्वीट किया है।

I want a temple bigger than Ram Mandir in Ayodhya to be built for Goddess Sita in Sitamarhi. Lord Ram is incomplete without Goddess Sita, & vice versa. So, a corridor connecting Ayodhya's Ram Temple & Sitamarhi should be constructed: LJP chief Chirag Paswan