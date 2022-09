MP: शहडोल में तालिबानी सजा, गणेशजी का चंदा मांगने गए युवक को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

शहडोल, 6 सितंबर। जिला मुख्यालय के पांडवनगर में एक युवक को बिजली के खंबे मे बांधकर पीटने और अधमरा करने का मामला सामने आया है। युवक को पीटने का वायरल वीडियो देखकर लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। दरअसल गणेश जी का चंदा लेने गाय चोरी के संदेह में मारपीट की गई है। वीडियो में युवक के शरीर पर फैला खून सजा की भयावहता की कहानी कह रहा है। इस मामले में पुलिस अनजान बनी हुई है।

English summary

Taliban punishment in Shahdol, a young man who went to ask for Ganeshji's donation was beaten up by tying him to an electric pole, video viral