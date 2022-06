गरीबों के इलाज के नाम पर आयुष्मान कार्ड से धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा

Bhopal

भोपाल, 2 जून। गरीबों के इलाज के नाम पर सरकारी पैसा लूटने वाले भोपाल के प्राइवेट अस्पताल पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के सीईओ ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर विवेक परिहार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विवेक परिहार वैष्णो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि डॉक्टर के एमबीबीएस मार्कशीट की भी जांच की जाएगी।

बता दें कि राजधानी भोपाल में वनइंडिया ने निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ों के मामले को सबसे पहले उठाया था। वनइंडिया ने अपनी खबर में बताया था कि कैसे गरीबों की गरीबी का फायदा उठाकर प्राइवेट अस्पताल सरकारी धन लूट रहे हैं। जिसके बाद कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात कही थी। अब क्राइम ब्रांच ने गरीबों के इलाज के नाम आयुष्मान कार्ड से धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा किया है।

बता दें कि आरोपी आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कई निजी अस्पताल तो मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ कर संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान डिपार्टमेंट में बैठने वाले कई अफसर भी इस खेल में शामिल हैं। फिलहाल, क्राइम ब्रांच पुलिस अभी सभी एंगल पर जांच कर रही है।

