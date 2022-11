Shivraj singh : शिवराज ने मुंबई में इन्वेस्टरों से कहीं बड़ी बात,कहा- सरकार की नीतियों से खिचें चले आते है लोग

Bhopal

मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुंबई में एक दिवसीय दौरे पर निवेशक को से चर्चा की। इस मौके पर निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह और कई उद्योगपति उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से कहा कि हमारी नीति ऐसी है कि लोग खीचें चले आते हैं। मध्यप्रदेश तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य है। इस साल करेंट प्राइजेज पर हमारी ग्रोथ रेट 19.67 % है। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश का देश की जीएसडीपी में पहले योगदान था 3.6 प्रतिशत और अब बढ़कर 4.6 % हो गया है। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बेरोजगारी की दर देश के किसी राज्य में सबसे कम है, तो वह राज्य मध्यप्रदेश है। हमारे यहां बेरोजगारी दर 0.8 प्रतिशत है। हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं।

