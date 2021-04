Fact Check: क्या सच में 4 दिनों के अंदर कोरोना कंट्रोल करेगी 'आयुध एडवांस' !, जानें सच

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, अप्रैल 20: भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। ऐसे में सभी देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया गया। भारत सहित कुछ देश इसमें सफल भी हुए है। बाकी के देश भी इस दिशा में सफलता पाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर के बीच अहमदाबाद की एक दवा कंपनी ने दावा किया था कि उनकी दवा 'आयुष एडवांस' कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगी। वहीं कंपनी ने बताया था कि अहमदाबाद के दो सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल के दौरान कोरोना की जंग में दवा कारगर साबित हुई है। साथ ही ये भी बताया गया कि महज 4 दिनों के अंदर ही 'आयुष एडवांस' देने से मरीजों के अंदर कोरोना काफी हद कंट्रोल हो गया।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताए गए और कंपनियों के दावों को आयुष मंत्रालय पूरी तरह से खारिज करते हुए नकार दिया है। आयुष मंत्रालय के एक्शन लेते हुए गुजरात के खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन के संयुक्त आयुक्त (आयुर्वेद) राजकोट स्थित आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

The company had made misleading claims for its product AAYUDH advance. The company has claimed that its said product is the first clinically tested medicine for COVID-19 management and treatment and is also three times better than Remdisvir.