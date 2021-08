16 अगस्त से बदलेगी सूर्य की चाल, जानिए क्या होगा असर?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 09 अगस्त। नवग्रहों का राजा सूर्य अपनी राशि सिंह में 16 अगस्त 2021, सोमवार को रात्रि में 1 बजकर 16 मिनट से प्रवेश करेगा। सूर्य 16 सितंबर तक इसी राशि में रहेगा। अर्थात् पूरे एक माह के लिए सूर्य अपने घर आ रहा है। सूर्य के इस गोचर का सभी राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। इसी दिन क्रूर ग्रह मंगल सायं 4 बजकर 15 मिनट पर अस्त हो जाएगा। मंगल भी सिंह राशि में ही गोचर कर रहा है। इन दो बड़े ग्रहों का आपकी राशि, प्रकृति, पर्यावरण पर क्या होगा असर आइए जानते हैं।

क्या करें उपाय

जिन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर शुभ नहीं है वे लोग प्रतिदिन लाल चंदन या केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं तो केसर का तिलक अवश्य लगाएं। सूर्य को नित्य जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। या सूर्य पिरामिड लगाएं।

English summary

Sun will come to own house on August 16, know what will be the effect on your zodiac.