Kundali: जानिए महिलाओं की कुंडली के बारे में कुछ तथ्य

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 24 सितंबर। वैदिक ज्योतिष में किसी जातक की जन्मकुंडली का फल कथन करते समय उसके स्त्री-पुरुष होने का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रह समान होते हुए कई बार स्त्री और पुरुषों के लिए उसके फल अलग-अलग हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ सामान्य नियम जिनसे स्पष्ट हो जाता है किकिसी स्त्री की कुंडली में मौजूद ग्रह उस पर किस तरह प्रभाव डालते हैं।

पति के बारे में..

यहां पढे़ं मां मैहर माता चालीसा, जानें महत्व और लाभ

वैधव्य योग के बारे में..

English summary

Janam Kundli also known as Janampatri or Birth chart an individual's life based on the 12 houses. here is Some Interesting Facts about Women's Kundali.