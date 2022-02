Mook Yoga: कुंडली के वे योग जिनके कारण बालक रह जाते हैं मूक-बधिर

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 25 फरवरी। मूक-बधिर होना किसी अभिशाप से कम नहीं। कई बालक जन्म से ही मूक बधिर रह जाते हैं। वे न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं। वास्तव में मूक-बधिर रह जाने के पीछे जन्मकुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति जिम्मेदार होती है। आइए जानते हैं वे ग्रह स्थितियां जिनके कारण बालक सुन-बोल नहीं पाता।

मूक योग

In astrology 2nd house is known as the house of speech and 3rd house for communication. Know about Deaf and Dumb or Mook Yoga in Kundali in deatails.