Manglik: मंगलीक होने के अनेक लाभ भी हैं, जानिए कैसे?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

Manglik dosha: अक्सर लोग मंगलीक कुंडली होने के कारण परेशान और चिंतित हो जाते हैं। मंगलीक होने के कारण उन्हें लगता है किउनके जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा और वे हमेशा परेशानी से घिरे रहेंगे। यह सही है किमंगलीक कुंडली होने के कारण विशेषकर विवाह कार्य में विलंब होता है और मंगलीक युवक या युवती का विवाह मंगलीक युवक-युवती से ही किया जाना चाहिए। किंतु यह बात भी उतनी ही समय है किकुछ विशेष ग्रह स्थितियों में मंगलीक कुंडली भी अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करती है।

मंगलीक कुंडली होने के अनेक शुभ प्रभाव भी जातक को प्राप्त होते हैं

वैसे मंगल से ही दोष क्यों बनता है?

इसका जवाब यह है कि मंगल को उग्रता, क्रोध, आवेश, शौर्य, शक्ति, शरीर में रक्त, सौभाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। यदि मंगल दूषित होगा तो जातक इन सभी से जुड़ी पीड़ाओं का भोग करता है। यदि लड़के या लड़की किसी एक की कुंडली में मंगल उग्र है तो वह सीधे- सीधे दूसरे को दबाने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में विवाह के सुखी होने में संदेह रहता है। मंगल रक्त का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए यदि दोष किसी एक की कुंडली में है तो वह दूसरे जातक के लिए घातक बन सकता है। इससे सौभाग्य में कमी आ सकती है।

English summary

If You have Manglik dosha in Kundali so not to worry. There are many benefits of being Manglik, if some special planetary positions are being created.