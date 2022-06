Bremji Kul : Kashmir के इस पवित्र पेड़ से मिलती है औषधि, कई गुणों से भरपूर है सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस

Agriculture

श्रीनगर, 04 जून : भारत की मिट्टी में कई ऐसी चीजें जन्म लेती हैं, जिनके बारे में वर्णन करना अक्सर मुश्किल होता है। शायद ऐसे ही किसी मौके पर अमेरिकी दार्शनिक और लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन (Ralph Waldo Emerson) ने एक बार कहा था, एक बलूत (acorn) में एक हजार जंगलों का सृजन होता है। सैकड़ों साल पहले आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहे कश्मीर में सूफी संतों की मजार और कब्रों के आस-पास ब्रेमजी कुल (Bremji Kul) नाम का पेड़ सबको आकर्षित करता है। ब्रेमजी कुल को सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस (celtis australis) नाम से भी जाना जाता है। इस आलेख में पढ़ें, क्यों खास है ब्रेमजी कुल पेड़ और क्यों इसे कश्मीर के पवित्र पेड़ का दर्जा हासिल है।

ब्रेमजी कुल पेड़ की प्रजाति पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की है। इस पेड़ का इस्तेमाल चारा, ईंधन, लकड़ी और कृषि कार्यों में किया जाता है। एक विश्वसनीय पौधा माने जाने वाले ब्रेमजी कुल से पशुओं को स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर, टैनिन मुक्त चारा भी मिलता है। स्वाभाविक रूप से, ब्रेमजी कुल नमी वाली मिट्टी में बढ़ता है। उदाहरण के लिए छोटे झरने, नदियों, बाड़ों, तटों और नमी वाली रेत में ब्रेमजी कुल अच्छे से विकसित होता है। इस पेड़ की गहरी और फैली हुई जड़ें सूखा प्रतिरोधी (drought resistant) होती हैं। गौरतलब है कि कश्मीर में बाढ़ की आशंका वाली जगहों पर ब्रेमजी कुल मिट्टी के कटाव को रोकने में भी कमाल की भूमिका निभाता है।

तेजी से बढ़ने वाले पेड़ ब्रेमजी कुल से लकड़ियां अच्छीखासी मात्रा में मिलती हैं। बारहमासी पौधा होने के कारण इसकी ऊंचाई 25 मीटर तक जाती है। पेड़ में चिकनी छाल और एक गोल छतरी नुमा आकृति होती है। जाड़े के मौसम में थोड़े समय के लिए पेड़ की छाल और छतरी खत्म हो जाते हैं। ब्रेमजी कुल के फूल छिपे रहते हैं। इसके फल छोटे और गोल होते हैं, जो बैंगनी रंग के गुच्छों में लटके होते हैं। ये फल पक्षियों और छोटे जीवों का आहार होते हैं।

आमतौर पर, ब्रेमजी कुल चारे और लकड़ी के लिए ही लगाया जाता है। हालांकि, अब औषधीय गुणों की जानकारी के मुताबिक भी ब्रेमजी कुल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी लकड़ी की गुणवत्ता चाबुक के हैंडल, लाठी, कप, चम्मच, खेल-कूद के सामान, डोंगी जैसी चीजें बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण बनाने में भी ब्रेमजी कुल की लकड़ी काफी कारगर है। जलावन में इस्तेमाल के लिए भी ब्रेमजी कुल काफी उपयोगी है। सस्ते कागज बनाने में भी इस पेड़ का भरपूर इस्तेमाल होता है।

ब्रेमजी कुल का बॉटेनिकल नाम 'सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस' (Celtis Australis) है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पेड़ अपने औषधीय महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके फलों के प्रयोग से खून का बहना (amenorrhea) रोका जा सकता है। पेट दर्द और मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव (heavy menstrual bleeding) से निजात पाने में भी ब्रेमजी कुल के फल काफी कारगर साबित होते हैं।

कुछ अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ब्रेमजी कुल की छाल को पीसकर पेस्ट तैयार किया जाता है। फोड़े, खरोंच, मोच और जोड़ों के दर्द में इस पेस्ट को लगाने पर लाभ मिलता है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी में भी इस पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेचिश, डायरिया और पेप्टिक अल्सर के इलाज में भी ब्रेमजी कुल के फल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मीठे फल को कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। फल के बीज से बनने वाले तेल का औषधीय उपयोग किया जाता है।

प्रचंड गर्मी के मौसम में ब्रेमजी कुल ठंडक देता है। ऐसे में लोगों का मानना है कि कब्रों को मिलने वाली छाया नैसर्गिक रूप से कब्रों के आसपास बढ़ने का एक कारण है। सूफी विद्वान मौलाना नूर उद्दीन (Sufi scholar Maulana Noor ud Din) के मुताबिक पेड़ लगाना सुन्नत है। कश्मीर में 14वीं शताब्दी के मिशनरियों ने पेड़ लगाने के संदेश को फैलाया और स्वाभाविक रूप से, ब्रेमजी कुल पेड़ कश्मीर की विशेषता बन गया।

English summary

Know about Bremji Kul tree alias Celtis Australis grown along cemeteries and tombs of Sufi saints in Kashmir Valley. This is well known for medicinal values and fodder, fuel, timber and agriculture. It provides palatable, nutrient-rich, tannin-free fodder for livestock.