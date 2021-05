बंगाल हिंसा: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, सीएम ममता ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, मई 06। कोरोना वायरस संकट के बीच पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत दर्ज की लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद प्रदेश की दर्दनाक तस्वीर भी दुनिया ने देखी। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वालों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा।

Those who died in the post-poll violence will be given a compensation of Rs 2 lakhs each without any discrimination. Under law and order by EC, 16 were killed half of whom are from TMC and half from BJP, one was from Sanjukta Morcha: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/OzJGQn99f2