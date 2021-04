बंगाल: TMC के रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने की BJP की तारीफ, वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई

West Bengal

oi-Ashutosh Tiwari

कोलकाता: बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच टीएमसी के रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के एक वीडियो चैट ने बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया कि इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जबकि दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले में सफाई दी है।

दरअसल चुनाव पर चर्चा के लिए एक वर्चुअल क्लबहाउस चैट शो आयोजित हुआ था। जिसमें पत्रकारों के साथ प्रशांत किशोर भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव पर अपने विचार रखे। इस चैट का एक वीडियो बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने जारी किया है। जिसमें प्रशांत किशोर ये कहते नजर आ रहे है कि मोदी और ममता दोनों की लोकप्रियता बराबर है। वीडियो के साथ मालवीय ने लिखा कि पीएम मोदी बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार ने भी कहा है कि टीएमसी के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी है, ध्रुवीकरण एक सच है, बीजेपी की चुनावी मशीनरी के लिए एससी वोट एक फैक्टर है।

Another candid admission by Mamata Banerjee’s election strategist - all that the Left, Congress and TMC ecosystem have done in the last 20 years is Muslim appeasement.

Implication? It has resulted to resentment on ground. The speakers had not realised that the chat was public! pic.twitter.com/2kyLsQXYyi