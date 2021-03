पश्चिम बंगाल: हुगली रैली में बोले जेपी नड्डा- ममता दीदी डर गई हैं, क्योंकि नंदीग्राम वो हार रही हैं

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

हुगली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बुधवार को एक तरफ राहुल गांधी असम के दौरे पर पहुंचे तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के हुगली में ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोला। जेपी नड्डा ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी डर गई हैं, क्योंकि वो नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं।

West Bengal Election 2021 : Hooghly में गरजे JP Nadda | Mamata Banerjee | TMC | वनइंडिया हिंदी

ममता दीदी को पहले क्यों याद नहीं आईं मां काली- जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में नहीं आए हैं, बल्कि ममता दीदी किसी और सीट को छोड़कर नंदीग्राम आई हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता सरस्वती पूजा मना रहे हैं, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री भी मां काली की पूजा कर रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग पिछले 4 साल से कहां थे? आपने ये पहले क्यों नहीं किया? लोगों ने फैसला कर लिया है कि टीएमसी को अब विदाई देनी है।

I saw TMC workers celebrating Saraswati puja very enthusiastically this year. Where were you in last 4 yrs? Now, Mamata Ji is performing 'Chandi paath'. Why didn't you do it earlier? She is doing it now because people have decided that her departure is certain: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/W56MN4rRWa