पद्मश्री से सम्मानित कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ का निधन, सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जताया दुख

West Bengal

oi-Prashanth Rai

कोलकाता। देश के मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ का मंगलवार की सुबह कोलकाता के एक अस्पताल का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। नारायण देबनाथ कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा-भोंदा और नोंते-फोंते के रचियता थे। देबनाथ का निधन 97 वर्ष में हुई है। अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि पद्मश्री से सम्मानित देबनाथ ने सुबह 10 बजकर 15 मिनट आखिरी सांस ली। उन्हें 24 दिसंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह वेंटिलेटर पर थे। सीएम ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है।

Extremely sad that the noted litterateur, illustrator, cartoonist, and creator of some immortal characters for children's world, Narayan Debnath is no more. He had created Bantul the Great, Handa- Bhonda, Nonte- Fonte, figures that have been etched in our hearts for decades.