West Bengal Assembly Elections 2021: अब शाम 7 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं

West Bengal

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्‍ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी शाम सात बजे के बाद रैली या चुनाव प्रचार नहीं करेगी। इसके अलावा वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्‍त होता था।

Election Commission (EC) curtails the timing of the campaign up to 7 PM. There shall not be any campaign between 7 PM and 10 AM on campaign day. Silence period extended from 48 hours to 72 hours in each of the remaining three phases in West Bengal: EC pic.twitter.com/anHbexpNqG