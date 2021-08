TMC का मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी, सरकारी जांच एजेंसियों को बनाया मोहरा: ममता बनर्जी

West Bengal

कोलकाता, 28 अगस्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने शनिवार को कालीघाट में टीएमसी छात्र परिषद स्थापना दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को आड़ेहाथ लेने का मौका नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि असली छात्र वही है जो असहाय और कमजोर लोगों को साथ लेकर आग बढ़ता है। सीएम ममता ने युवाओं को रजानीति में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह टीएमसी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा,

बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने आगे कहा,

ममता बनर्जी ने साधा निशाना

गौरतलब है कि शनिवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को तलब किया है। इस पर ममता बनर्जी ने भाजपा को अपनी टीएमसी के खिलाफ राजनीतिक रूप से लड़ने की चुनौती देते हुए कहा,

अभिषेक ने अमित शाह को दी चुनौती

कार्यक्रम में ईडी के समन का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर शब्दों को बांण चलाए। उन्होंने कहा,

