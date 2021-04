बंगाल चुनाव: TMC की सुजाता मंडल ने दलितों को लेकर दिया विवादित बयान, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता: बंगाल चुनाव में आज चौथे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है। यहां 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। इससे पहले तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगाने वाली आरामबाग सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। चौथे चरण में बंगाल में मतदान के दिन ऐसे में टीएमसी को बीजेपी ने नुकसान पहुंचाने के मकसद से ये वीडियो क्लिप में जारी है, जिसमें टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लेकर विवादित बयान दे रही है।

भाजपा ने टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल के एक इंटरव्यू की वीडियो क्लीप शेयर करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की करीबी सुजाता मंडल ने बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय पर "स्वभाव से भिखारी" होने का आरोप लगाया है। क्या बंगाल के लोग टीएमसी को करारा जवाब दे सकते हैं और उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते हैं? दलित समाज (राजबंशी, मातु, नमसुद्र) इससे बेहतर के पात्र हैं।

Sujata Mandal of Trinamool, close to Mamata Banerjee, blatantly accuses the Scheduled Caste community of Bengal as “beggars by nature”.

Can the people of Bengal give TMC a befitting reply and throw them out of power? Dalit Samaaj (Rajbanshi, Matuas, Namasudras) deserves better. pic.twitter.com/bJT4acPiCN