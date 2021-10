VIDEO: उत्तराखंड में बादल फटा, भारी बारिश से पानी ही पानी, लोग मलबे में दबे, PM मोदी ने की CM से बात

Uttarakhand

नैनीताल, 19 अक्टूबर, 2021: विदा होते मानसून के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। अभी यहां नैनीताल जिले के रामगढ़ के एक गांव के उूपर बादल फटने की खबर आई है। कुछ ही देर हुई तगड़ी बारिश के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। इंसानी बस्तियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुलिस-प्रशासन की टीमें इलाके में पहुंच रही हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।

नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी ने बताया कि, नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में बादल फटने की घटना हुई। जहां बादल फटा, वहां से कुछ घायलों को बचा लिया गया है। हालांकि, प्रभावित लोगों की तादाद कितनी होगी, इस बारे में सही जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आपदा-राहत एवं बचाव दल रेस्क्यू आॅपरेशन में जुट गए हैं।

VIDEO: भारी बारिश से उत्तराखंड में बाढ़-भूस्खलन का खतरा, तीर्थस्थानों पर हजारों लोग फंसे, कई की जान गई

न्यूज एजेंसी द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिख रहा है कि, नैनी झील ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी नैनीताल की सड़कों को डुबो दे रहा है। पानी इमारतों और घरों में घुस रहा है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है।

प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री से बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने को ​कहा है। वहीं, मुख्यमंत्री ने आपदा-राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने की बात कही।

#UPDATE | Some injured have been rescued from the spot where cloudburst occurred in a village of Ramgarh in Nainital district, their actual number is yet to be ascertained: Nainital SSP Preeti Priyadarshini #Uttarakhand