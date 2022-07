Weather Alert: अगले तीन दिन भारी बारिश से राहत, 17 के बाद बारिश में तेजी, चारधाम यात्रा मार्ग का ये है हाल

Uttarakhand

देहरादून, 15 जुलाई। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश से राहत मिलने जा रही है। राज्य में 15, 16 व 17 को टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत जिले के अधिकांश स्थान व शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 17 जुलाई के बाद बारिश में तेजी आने की संभावना है।

भीमताल में दो घंटे की बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया

गुरूवार को एक बार फिर प्रदेशभर में बारिश का कहर जारी रहा। भीमताल में दो घंटे की बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। सिंचाई विभाग ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 96 एमएम बारिश की पुष्टि की है। मौसम विभाग के स्वाचालित केंद्र के मुताबिक भीमताल में 220 मिमी वर्षा दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने इसे बादल फटना नहीं माना है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईर्व पर कर्णप्रयाग में हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से तीन दिनों बड़े वाहनों की आवाजाही ठप रही। प्रदेश में एक नेशनल व 14 स्टेट हाईवे समेत 158 सड़कें बंद हैं। इनमें से 117 पीएमजीएसवाई और ग्रामीण सड़कें बंद हैं। संबंधित विभाग सड़कों को खोलने का दावा कर रहा है।

चारधाम यात्रा मार्ग सूचारू

शुक्रवार सुबह को चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू होने का दावा किया गया है। सावन आते ही बारिश ज्यादा नजर आती है। लेकिन अब तक बारिश पूरे प्रदेश में सामान्य से 10 प्रतिशत कम हुई है। गुरूवार को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की हुई। ऐसा ही हाल शुक्रवार को बताया गया है। हालांकि दिन तक शुक्रवार को चटक धूप खिली हुई है। कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जिले को छोड़कर शेष पांच में सामान्य से कम वर्षा हुई है। बागेश्वर में सामान्य से करीब दो गुना अधिक वर्षा हो चुकी है। नैनीताल जिले में सबसे कम वर्षा हुई है। नैनीताल जिले में सामान्य से 61 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

बारिश के लिए 3 दिन का इंतजार

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले तीन दिन बहुत तेज वर्षा की संभावना नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह तीव्र बौछार पडऩे के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा के गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में बारिश के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इससे कृषि करने वालों के ​थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। उधर देहरादून के चकराता विकास खंड के गांव लोहारी में मूसलाधार बारिश से नुकसान की खबर सामने आई। जिसमें ग्रामीणों के 70 खेत की फसलें तबाह हो गई। आजकल मुख्य फसलें गोभी, बींन, शिमला मिर्च, राजमा, आलू आदि शामिल हैं। ग्रामीणों ने दर्जनभर से ज्यादा जानवर बहने का दावा किया है।

