उत्तराखंड: नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को अचानक बिगड़ी तबीयत, देवप्रयाग अस्पताल में भर्ती

Uttarakhand

oi-Love Gaur

देहरादून: उत्तराखंड में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा हृदयेश श्रीनगर में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में हिस्सा लेने आई थी, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन-फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।

देश सहित प्रदेश के महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए आज कांग्रेस ने श्रीनगर गढ़वाल के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसी बीच अचानक नेता प्रतिपक्ष की तबीयत नासाज हो गई, जिनको तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए टिहरी गढ़वाल एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार उनको उल्टी, एसिडिटी और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद देवप्रयाग अस्पताल ले जाया गया है।

#UPDATE | According to the doctors treating her, Congress leader Indira Hridayesh was taken to Devprayag hospital following complaints of vomiting, acidity, and low blood pressure: Tehri Garhwal SSP Tripti Bhatt

The Congress leader is being shifted to AIIMS, Rishikesh. https://t.co/ZyFb4WVDZy