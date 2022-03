ऐतिहासिक परेड मैदान में होगा भाजपा सरकार-2 का शपथ ग्रहण समारोह, जानिए मेगा इवेंट में होंगे कौन-कौन शामिल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 21 मार्च।उत्तराखंड में भाजपा की सरकार-2 का शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाने के लिए संगठन ने पूरी ताकत झौंक दी है। इसके लिए पहले से ही संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 21 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज होनी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में 23 मार्च को होना तय माना जा रहा है। जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए वीआईपी और मेहमानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है।

तैयारियों में जुटी भाजपा संगठन

प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में भाजपा इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत कई भाजपा शासित राज्यों के सीएम के आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी दिखाने की कोशिश में जुट गई है। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का शक्ति परीक्षण भी माना जा रहा है। जिसमें मोदी, शाह अपनी ताकत का एहसास कराऐंगे। इस मेगा इवेंट को भाजपा देहरादून के सबसे ऐतिहासिक परेड मैदान में आयोजित करेगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। सोमवार शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद मंत्रिमंडल के शपथ का समय और दिन भी निर्धारित किया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण 23 मार्च को सुबह 11 बजे होना तय माना जा रहा है।

2017 में ​भी मोदी हुए थे शामिल

भाजपा 2017 की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 2017 में भी ऐतिहासिक परेड मैदान में त्रिवेंद्र रावत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। जिसमें भाजपा ने प्रचंड बहुमत की सरकार की ताकत दिखाई थी। एक बार फिर भाजपा सभी मिथक तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसको मेगा इवेंट बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झौंक दी है। संगठन महामंत्री ने भाजपा के सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक कर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। शपथ ग्रहण में सभी वर्ग, समाज को बुलाने की तैयारियां हैं। जिससे कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। शपथ ग्रहण में सभी वर्गों को आमंत्रण भेजा जाएगा। भाजपा की उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार आई है। जिसमें से उत्तराखंड में सबसे पहले शपथ ग्रहण होना है। उत्तरप्रदेश में भी 25 मार्च को शपथ ग्रहण होना है। इससे पहले भाजपा उत्तराखंड में अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करना चाहेगी। ऐसे में बिना मुख्यमंत्री के चयन होने से पहले ही भाजपा ने सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसको भव्य रूप देने की तैयारी हो चुकी है।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में सरकार-2 होगी युवा सरकार, मंत्रिमंडल में होगा बड़ा बदलाव, ये चेहरे हो सकते हैं शामिल

English summary

The swearing-in ceremony of BJP government-2 will be held in the historic parade ground, know who will be involved in the mega event