joshimath: '60 साल से हम यहां थे, अब सब खत्म हो रहा...', घरों को छोड़ते हुए छलके लोगों के आंसू, देखें वीडियो

joshimath sinking: जोशीमठ को लेकर विशेषज्ञों और निवासी लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि शहर में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्य, निर्मित बिजली परियोजनाओं की वजह से जमीन धंस रही है।

Uttarakhand

oi-Pallavi Kumari

Uttarakhand Joshimath Crisis: उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव की वजह से दरार आई घरों, मकानों और होटलों को मंगलवार से गिराने का काम शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले जोशीमठ के दो होटलों होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराया जाएगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सबसे पहले इन दो होटलों को गिराया जाएगा और इसे 'चरणबद्ध तरीके से' तोड़ा जाएगा। दरार आई मकान में रहने वाले लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। भू-धंसाव की वजह से घर खाली कर रहे स्थानीय लोग भावुक दिखे। घर खाली करते वक्त लोगों के आंखों से आसूं छलक पड़े।

#WATCH | Joshimath, Uttarakhand: People break down as they leave their homes that have been marked unsafe by the district administration and vacate the areas affected by the Joshimath land subsidence. pic.twitter.com/hr7ZRHCyZK