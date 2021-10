आखिरी ओवर में उतरने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी कैसे बने धाकड़ बल्लेबाज, ये हैं 10 सबूत

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 अक्टूबर। करीब 6 माह के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी को हाईकमान ने भी धाकड़ मान लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ने उत्तराखंड आकर कहा कि धामी धाकड़ बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया। राजनाथ सिंह ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, 'क्रिकेट की भाषा में अगर कहूं तो 20-20 के मैच में धामी जी को आखिरी ओवर में उतारा गया है। धामी जी काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं। उन पर उत्तराखंड के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।' कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी को उनकी छात्र राजनीति के दिनों से जानता हूं। उनके पास ऊर्जा है, क्षमता है और बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने साढ़े 4 साल के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उससे विपक्ष हमलावर हो रहा था, लेकिन अब धामी की धाकड़ पारी से भाजपा की नैया पार होने की उम्मीद है। धामी की 10 बड़ी बातों से समझते हैं कि वे कैसे 3 माह में ही धाकड़ बन गए।

ये भी पढ़ें-जीरो टॉलरेंस की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चुनावी हथियार बनेगा लोकायुक्त

English summary

How Pushkar Singh Dhami became a strong batsman even after landing in the last over, these are 10 proofs