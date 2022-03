उत्तराखंड में सरकार-2 होगी युवा सरकार, मंत्रिमंडल में होगा बड़ा बदलाव, ये चेहरे हो सकते हैं शामिल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 19 मार्च। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार-2 की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 22 मार्च तक नई सरकार की तस्वीर सामने आने को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सीएम से लेकर कैबिनेट को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही है। सीएम के साथ ही कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में सरकार में मोदी विजन और युवा टीम को जगह मिलने का दावा किया जा रहा है। जिसके कारण पुरानी टीम में बड़े स्तर पर बदलाव तय माना जा रहा है। साथ ही नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

English summary

Government-2 will be youth government in Uttarakhand, there will be a big change in the cabinet, these faces can be included