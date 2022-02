चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की शरण में, जानिए इसके सियासी मायने

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 21 फरवरी। चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की शरण में पहुंच रहे हैं। धामी पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलने के पीछे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों की भाजपा के प्रदेश में बड़े चेहरे और प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं, जो कि कई विधायकों का नेतृत्व भी करते आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह के समर्थन की स्थिति में धामी के लिए ये दोनों चेहरे साथ होने जरुरी है। ऐसे में धामी का पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलना दूसरी पारी की फिल्डिंग सजाने की तैयारी मानी जा रही है।

English summary

As soon as the elections are over, Chief Minister Pushkar Singh Dhami is now in the shelter of former Chief Ministers, know its political meaning