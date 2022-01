यूपी के बाद उत्तराखंड में भाजपा के सिटिंग विधायकों को टिकट कटने का डर, पूर्व सीएम के घर नजर आए एकजुट

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा के अंदर कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की चर्चा तेज है। जिस कारण ​भाजपा में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली में नामों पर मंथन होने से पहले भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक अपने टिकट बचाने में जुट गए हैं। जिसके लिए विधायक अब सीनियर नेताओं की शरण में हैं। शुक्रवार को भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के आवास पर अपनी रणनीति तैयार करने पहुंचे। जिसके बाद भाजपा में बगावत के संकेत नजर आने लगे हैं।

English summary

After UP, now the sitting MLAs of BJP in Uttarakhand are afraid of getting tickets, united at the house of the former CM.