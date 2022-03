UP चुनाव में कांग्रेस और BSP के कमजोर होने का किसको कितना मिला फायदा ?, जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 15 मार्च: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महिला मतदाताओं का भारी समर्थन मिला। इस वजह से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल गई। एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सहयोगी दलों को बाहर करने पर बीजेपी को पूरे चुनाव में 41.3 फीसदी वोट मिले वहीं, समाजवादी पार्टी को 32.1 फीसदी वोट मिले। कुल मिलाकर यह अंतर 9 प्रतिशत से अधिक है। इस अंतर में महिला मतदाताओं का सबसे ज्यादा योगदान है। हालांकि इसका असर सपा के प्रदर्शन पर भी पड़ा और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में हो गया।

English summary

Who got the benefit of the weakening of Congress and BSP-Congress in UP elections?, know