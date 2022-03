उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ- सूत्र

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 18 मार्च: उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यूपी के मनोनीत सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

यहां होगा शपथ कार्यक्रम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शपथ समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च शुक्रवार को आयोजित होगा। स्टेडियम में 50,000 की भीड़ की मेजबानी करने की क्षमता है और स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

Uttar Pradesh CM-designate Yogi Adityanath likely to take oath as the Chief Minister of the state on March 25 at 4pm: Official Sources

(File photo) pic.twitter.com/xZUGQgKtGo