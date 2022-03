कैसे मायावती के हाथों से रेत की तरह फिसल गए दलित वोट ? 33 साल में बसपा का हुआ सबसे बुरा हाल

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 मार्च: यूपी की राजनीति में मायावती को इस बार सबसे करारी हार मिली है। बसपा सुप्रीमो चुनावों में भी बहुत कम सक्रिय रहीं और उनका जो कोर वोट बैंक कभी चट्टान की तरह मजबूत माना जाता था, वह भी पिछली बार से घटकर लगभग आधा रह गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां से बीएसपी चीफ का राजनीतिक पतन होने वाला है। क्योंकि, उनकी ताकत उनका वोट बैंक ही था। लेकिन, अब वह भी उनके साथ पूरी तरह से नहीं रह गया है। बसपा के जाटव और गैर-जाटव वोटों से इस चुनाव में किसे कितना फायदा मिला है, इसपर गौर करने का समय भी आ गया है।

English summary

up election result:In UP politics, Dalit vote banks are slowly moving away from Mayawati and it seems that this time only some Jatav voters are standing with BSP