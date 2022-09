UP News : कानपुर में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक से निकली जहरीली गैस, 3 मजदूरों की मौत

Uttar Pradesh

oi-Mukesh Pandey

लखनऊ, 18 सितंबर। कानपुर में सेप्टिक टैंक से सटरिंग हटाते वक्त बड़ा हादसा हो गया। सेफ्टिक टैंक बंद था। उसकी सटरिंग हाटते ही जहराली गैस निकलने लगी। मौके पर काम कर रहे तीनों लोग बेहोश हो गए। एक ने टैंक के अंदर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो की अस्पताल पहुंचाए जाने तक उनकी मौत हो चुकी थी।

घटना की जानकारी देते हुए कानपुर एसीपी विकास के पांडेय ने बताया, "पुलिस को सूचना मिली कि एक निर्माणाधीन घर में सेप्टिक टैंक से शटरिंग हटाते समय 3 लोगों की मौत हो गई। टैंक बंद था। उसे खोलने पर कुछ जहरीली गैस निकली। मामले की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अंकित, अमित और शिवा के रूप में की गई है।"

