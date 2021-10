पन्ना प्रमुख की तरह 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को साधेगी BJP, जानिए इस बार की दिवाली इनके लिए क्यों होगी खास

Uttar Pradesh

लखनऊ, 29 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपीने अपने कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करने के लिए नया कदम अख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश (यूपी) में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बूथ स्तर के 30 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के लिए यह दिवाली खास होने वाली है। 2022 के यूपी चुनावों से पहले अपने कैडर को बूथ-स्तरीय प्रबंधन के महत्व पर जोर देने के लिए, भाजपा ने उन्हें आकर्षक उपहार बॉक्स भेजने का फैसला किया है। बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी अब पन्ना प्रमुखों की तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी इसीलिए रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को पैकेट भेजे जाएंगे।

मिठाई, दरवाजे के पर्दे और कमल के आकार का दीपक मिलेगा उपहार

बीजेपी सूत्रों के अनुसार इन उपहार बाक्सों में मिठाई, दरवाजे के पर्दे और कमल के आकार के मिट्टी के दीपक होंगे। दरसअल यह बीजेपी के उस अभियान का हिस्सा भी है जिसके तहत सरकार और संगठन ने घोषणा की है जितने पीएम आवास दिए गए हैं उतने घरों में मिट्टी के दिये जलाए जाएंगें। हालांकि चार नवंबर को दीपावली है और इस मौके पर बीजेपी ने अयोध्या में भी भव्य दीपोत्सव मानने की तैयारी की है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विभिन्न विकास योजनाओं वाली एक पुस्तिका भी कार्यकर्ताओं को वितरित की जा रही है ताकि यह लोगों को योजनाओं को समझाने में एक रेडी रेकनर के रूप में काम कर सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ प्रबंधन पर फोकस किया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर खाना खाकर पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने राज्य के हर क्षेत्र में बूथ स्तरीय सम्मेलनों को भी संबोधित किया था।

बीजेपी के पास 30 लाख से अधिक बूथ के कार्यकर्ता

इसी कड़ी में पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिवाली का तोहफा भेजा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ के दौरे पर हैं और उनकी बैठक भी हो चुकी है। राज्य में एक लाख 63 हजार बूथ हैं और भाजपा ने 1.5 लाख से अधिक बूथों पर 20-20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य में भाजपा के 30 लाख से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने बूथ कमेटी के सभी सदस्यों को तोरण गेट और कमल का दीपक भेंट किया है। कमल दीपक एक मिट्टी का दीपक है जो भाजपा के चिन्ह के आकार का है।

यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि,

भाजपा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकार की मुफ्त आवास योजना के कई लाभार्थियों के लिए अयोध्या में नौ लाख मिट्टी के दीये जलाने का भी फैसला किया है। राज्य भर में आवास योजना (शहरी और ग्रामीण दोनों) के कई लाभार्थियों के लिए और 45 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाने हैं। शहरी सम्मेलन के उद्घाटन के लिए लखनऊ की अपनी यात्रा के दौरान, मोदी ने आवास योजना के लाभार्थियों के लिए मिट्टी के दीपक जलाने के लिए भाजपा इकाई को काम सौंपा था।

संयोग से, 2022 के यूपी चुनावों का खाका तैयार करने के लिए शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनावों में बूथ स्तर के प्रबंधन के फार्मूले को लागू किया था, जब उन्हें यूपी प्रभारी नियुक्त किया गया था। वाटरों को बाहर लाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुखों को पकड़ाई गई है।

अमित शाह ने शुरू की थी पन्ना प्रमुखों की थ्योरी

देश भर के चुनावों में पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा इसे लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके समर्थक बाहर आएं और मतदान करें। यह हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किए गए 'बूथ विजय अभियान' शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी (सपा) को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस केवल सात सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी

क्या है पन्ना प्रमुखों का गणित, ऐसे समझिए

दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 14.05 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इन मतदाताओं के लिए यूपी में 1.65 लाख पोलिंग बूथ होते हैं। इन बूथों पर 800-1200 मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत होते हैं। करीब1200 मतदाताओं के नाम 15-20 पन्नों पर दर्ज होते हैं और हर पन्ने पर 50-60 मतदाताओं का नाम होता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि 1 पन्ना प्रमुख पर 2 पन्ने यानि 100-150 मतदाताओं के वोट की जिम्मेदारी होती है और पन्ना प्रमुख अपने हिस्से के वोटरों को सहेजने का काम करता है।

