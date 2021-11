यूपी चुनाव में कितनी सफल होगी एक्सप्रेस वे की सियासत: अखिलेश-माया को मिली थी मायूसी, क्या योगी होंंगे कामयाब

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 10 नवंबर: उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को पीएम मोदी योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। सरकार का दावा है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार ने एक्सप्रेस वे को तय समय के भीतर पूरा कराया है। वहीं अखिलेश यादव इस एक्सप्रेस वे को अपनी उपलब्धि बताते हैं। बहरहाल यूपी में एक्सप्रेस वे की सियासत कोई नई नहीं है। इसके जरिए सरकार सत्ता में वापसी का रास्ता तलाशती हैं लेकिन पिछला रिकॉर्ड बताता है कि एक्सप्रेस वे की सियासत भी काम नहीं आई। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहली बार आगरा से दिल्ली तक यमुना एक्सप्रेस बनवाया था लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकाल में मायावती से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की और आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक नहीं बल्कि चार एक्स्प्रेस वे बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी एक्सप्रेस वे के सहारे सत्ता में वापसी करने में कामयाब होंगे या उन्हें भी माया-अखिलेश की तरह मायूसी ही हाथ लगेगी।

English summary

The politics of Expressway is being done to draw a big line from each other, Akhilesh-Maya were disappointed, will Yogi succeed