लखनऊ, 09 जुलाई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्‍नी साधना गुप्‍ता का शनिवार को निधन हो गया। बुखार के बाद फेफड़े में इन्‍फेक्‍शन होने की शिकायत होने के बाद उन्‍हें लखनऊ से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जहां उनका निधन हो गया। सपा संरक्षक और उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर बड़ा झटका लगा है।

Sadhna Gupta became the wife of Mulayam Singh Yadav from a SP worker, the secret of the relationship hidden for years was open like this