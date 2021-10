'अब आरोप लगेंगे कि मैंने नया घर देकर गुनाह कर दिया', 75000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपकर बोले पीएम

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 05 अक्टूबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटली सौंपीं। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी की 10 स्मार्ट सिटी की 75 सफल कहानियों की कॉफी टेबल बुक का भी डिजिटली विमोचन किया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन में 4,737 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 परियोजनाओं का डिजिटली लोकार्पण और शिलान्यास किया।

'मोदी ने गुनाह कर दिया'

वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) घरों के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान एक महिला लाभार्थी से वर्चुअली बात करते हुए मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब आरोप लग सकते हैं कि मोदी ने गरीबों को मकान देकर गुनाह कर दिया।

Lucknow: PM Narendra Modi digitally handover keys of Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) houses to 75,000 beneficiaries in 75 districts of Uttar Pradesh.

He also interacts with beneficiaries of the scheme in Uttar Pradesh, virtually pic.twitter.com/zpdnucexwr