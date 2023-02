Prayagraj: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता, जनता मालिक

प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समापन कार्यक्रम में इशारों ही इशारो ही इशारों में बड़ी बात कह डाली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता ही देश की मालिक है और हम सभी सेवक हैं।

Kiren Rijiju in Prayagraj: सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समापन कार्यक्रम में इशारों ही इशारो ही इशारों में बड़ी बात कह डाली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता ही देश की मालिक है और हम सभी सेवक हैं। यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।

प्रयागराज बार एसोसिशन की बैठक में बोले कानून मंत्री

किरेन रिजजू ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के समारोह में कहा, ''उन्होंने एक रिपोर्ट देखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'चेतावनी' दी है। "जनता इस देश की मालिक है और हम सेवक हैं। हम सब यहाँ सेवा के लिए हैं। और हमारा मार्गदर्शक संविधान है। संविधान के मार्गदर्शन और जनता की इच्छा के अनुसार देश का शासन चलेगा। यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।"

ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा की गई एक टिप्पणी के संदर्भ में थी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर कहा था कि हमें कोई स्टैंड लेना चाहिए।

