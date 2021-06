Video: देसी स्टाइल में बैलगाड़ी पर दूल्हे ने निकाली बारात, लोगों को दिखाना था- पूर्वज कैसे करते थे शादी

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

देवरिया, 20 जून। सभी यवाओं का सापना होता है कि धूमधाम से उनकी शादी है और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ उनकी बारात दुल्हन के घर तक पहुंचे। हालांकि कुछ लोग इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ हटकर करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के देवरिया से ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि दूल्हा और बारात किसी लग्जरी गाड़ी में नहीं बल्कि पुराने जमाने की तरह बैलगाड़ी में जा रही है। जब दूल्हे से इसकी वजह पूछी गई तो उसने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया।

#WATCH | Deoria: Groom & the ‘baratis’ rode bullock-carts to reach wedding venue in Pakri Bazar from his home in Kushari village, a distance of 35-km today

“I wanted to show people how our ancestors used to take out wedding processions & perform weddings,” said groom Chhote Lal pic.twitter.com/v7pIsdpaON