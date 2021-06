अगर आप शाहरुख को अपनी शादी में डांस करने के लिए बुलाना चाहते हैं तो खुद SRK ने बताया क्या करना होगा

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 20 जून। हर किसी को फेमस होना पसंद है, लोग फिल्म, सिनेमा, खेल और अन्य क्षेत्रों में बड़ा नाम करना चाहते हैं। लोगों को यह लगता है कि बड़ा नाम करने के बाद सुर्खियों में रहने के बाद जिंदगी काफी बदल जाती है। इसमे कोई शक नहीं है कि प्रसिद्ध होने के बाद जीवन बदल जाता है लेकिन हर अच्छी चीज कुछ चुनौतियां भी साथ लेकर आती है। फेम मिलने के बाद आपके जीवन में प्राइवेसी तकरीबन खत्म हो जाती है, आप खुलकर आम लोगों के बीच घूम नहीं सकते हैं, हर जगह लोग आपको जानते हैं। कुछ इसी तरह की चुनौतियों के बारे में बॉलीवुड के मेगास्टार शाहरुख खान ने अपने अनुभव को एक इंटरव्यू में साझा किया था।

इसे भी पढ़ें- Father'sDay: 'बेस्ट मैन मेरे पापा...', आयुष्मान से लेकर करीना कपूर तक ने बताई पिता की अहमियत

English summary

Shahrukh Khan reveals why he is very costly to perform in marriage what you need to know to invite.