मंत्रियों का टिकट काटकर खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है बीजेपी, 91 प्रत्याशियों में इतने मंत्री हैं शामिल

लखनऊ, 28 जनवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण दस फरवरी को शुरू होगा। सभी दलों ने टिकटों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें 13 मंत्रियों को टिकट दिया गया और अयोध्या में अपने मौजूदा विधायक को दोहराया गया। पार्टी ने सहकारिता मामलों के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को हटा दिया, जिनके बेटे गौरव बहराइच की कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन मंत्रियों को टिकट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के तीन मंत्री सपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी मंत्रियों का टिकट काटकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। भाजपा ने अयोध्या से अपने मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को दोहराया। जिन मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है उनमें इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ने वाले सिद्धार्थ नाथ सिंह और इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' शामिल हैं। इस सूची में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी जगह मिली है।

यह लिस्ट अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव एक विधायक, एक मंत्री या एक मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए नहीं हैं, चुनाव अगले 20 वर्षों के लिए राज्य के भविष्य तय करने के लिए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक 'प्रभावी मतदाता संवाद' (प्रभावी मतदाता संवाद) को संबोधित करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कानून और व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा संचालित पिछली राज्य सरकारों पर हमला किया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विरोध में सपा और बसपा के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। इसके अलावा राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का हवाला दिया। शाह ने कहा कि राज्य ने पिछली सरकारों के दौरान माफिया शासन और खुली जबरन वसूली देखी थी। लेकिन जोर देकर कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में स्थिति बदल गई है।

शाह बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि, "जब हम पिछले 20 वर्षों में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो 'बुआ-भतीजा' की सरकारें थीं। माफिया शासन था और इस हद तक कि कोई भी राज्य में निवेश करने को तैयार नहीं था। खुले में जबरन वसूली का एक युग था।"

