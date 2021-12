Uttar Pradesh

बागपत, 09 दिसंबर। उत्‍तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। छह महीने एक लड़की जिसकी शादी उसके मां बाप ने धूमधाम से करके डोली में विदा किया था गुरुवार को अचानक उस लड़की की मरने की खबर आई। परिवार को बिना सूचना दिए जब ससुराल वाले नवविवाहिता का शव जला रहे थे तभी वहां सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जलती चिता से शव निकलवाकर पोस्‍टमार्टम के लिए शव को भेजा।

लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि लड़की का पति और ससुराल के अन्‍य सदस्‍य उसे दहेज के लिए आए दिन परेशान करते थे। जिसकी सूचना उनकी बेटी ने अपने पिता और परिजनों को दी थी। लड़की के पिता और परिवार के लोगों ने बताया कि बुधवार को ससुराल वालों ने दहेज की खातिर उसकी हत्‍या कर दी और आनन-फानन में उसका शव जलाने के लिए अंतिम संस्‍कार के लिए ले गए।

इस बात की खबर अन्‍य लोगों से लड़की के परिवार वालों को मिली तो वो पुलिस लेकर उस स्‍थान पर पहुंचे जहा लड़की की चिता जल रही थी। पुलिस ने अधजली लाश को चिता से निकलवाकर कब्जे में लिया और उसे पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस की आटट मिलते ही आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस उनकी तलाश करने के लिए दंबिश दे रही है। लड़की के परिवार की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्‍ली के रोहिणी कोर्ट में लैपटॉप बैग में हुआ संदिग्‍ध धमाका, 1 घायल को अस्‍पताल में करवाया गया भर्ती

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागपत जिले के टीकरी कस्‍बें में रहने वाले सोनू की शादी छह महीने पहले गांगरौल थाना चोला बुलंदशहर निवासी की बेटी नीलम के साथ हुई थी। लड़की के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी बड़ी धूमधाम से की थी। लेकिन पति और ससुराल वाले लगातार बाइकी डिमांड कर रहे थे।

लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को मारा डाला उसके बाद चुपचाप उसकी लाश जला कर मामले को दबाना चाह रहे थे। लेकिन मायके वालों को कस्‍बे के अन्‍य लोगों से खबर मिल गई और उन्‍होंने पुलिस को 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी। पुलिस जब लड़के के घर पहुंची तो बताया गया कि वो लोग शमशान घाट गए हैं लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो लड़का सोनू, उसका पिता कृष्‍ण और दो देवर सभी फरार हो गए थे।

