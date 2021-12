गुजरात: रेस्तरां में 'पाकिस्तानी भोज उत्सव' का बैनर, बजरंग दल ने लगा दी आग, कहा- नहीं करेंगे बर्दाश्त

Surat

सूरत। गुजरात में सूरत के एक रेस्तरां पर 'पाकिस्तानी भोज उत्सव' (पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल) का बैनर टंगा दिखने पर बजरंग दल वालों ने हंगामा कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पहुंची और एक बड़े फ्लेक्स बैनर को नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे भी लगाए। यह घटना सोमवार, 13 दिसंबर को घटी।

इस घटना पर प्रति​क्रिया देते हुए दक्षिण गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष देवीप्रसाद दुबे ने कहा कि, हमें ये देखकर बुरा लगा कि सूरत के एक रेस्तरां में पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल मन रहा था। वहां बिल्डिंग पर एक 'पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल' पर बड़ा बैनर भी टंगा था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे उतार लिया और उसमें आग लगा दी।

देवीप्रसाद दुबे ने कहा, "हमारे यहां ऐसा कोई फेस्टिवल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फेस्टिवल को लेकर रेस्टोरेंट ने माफी मांगी है।"

Gujarat | Bajrang Dal activists on Monday took down and set on fire a huge flex banner announcing 'Pakistani food festival' to be organised at a restaurant in Surat amid chants of 'Jai Shri Ram' and 'Har Har Mahadev' pic.twitter.com/ZR5cCs3pQh