Commonwealth Games 2022: वेटलिफ्टिंग में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल, जेरेमी लालरिनुंगा ने जीता स्वर्ण

नई दिल्ली, 31 जुलाई: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत की शुरुआत शानदार रही। भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में 19 साल के लालरिनुंगा जेरेमी ने पुरुष 67 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 140 किलोग्राम वेट लिफ्ट करके रिकॉर्ड बना दिया है। जबकि स्नैच एंड जर्क में 160 किलोग्राम वजन उठाया है। उनका कुल स्कोर 300 रहा। क्लीन एंड जर्क के अपने पहले प्रयास में वह चोटिल भी हुए पर उन्होंने हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया।

पहले दिन 4 पदक

इससे पहले दूसरे दिन भारत ने गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल समेत वेटलिफ्टिंग में कुल 4 पदक अपने नाम किए थे। भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भारवर्ग सिल्वर मेडल जीतकर पदक तालिका में भारत का खाता खोला था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का पहला मेडल है। उनके अलावा वेटलिफ्टिंग में बिंदियारानी देवी ने 55 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर, मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल और वेटलिफ्टिंग में ही गुरुराजा ने 61 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीता था।

A gutsy performance from @raltejeremy in the Men’s 67 KG Category gives team 🇮🇳 it’s second 🥇 in weightlifting 🏋🏻‍♀️ at @birminghamcg22. With a total lift of 300KG he also sets a #gamesrecord ! #ekindiateamindia #B2022 pic.twitter.com/CZ09t7GyOb