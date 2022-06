महिला साइकिलिस्ट के आरोपों के बाद SAI ने स्लोवेनिया से भारतीय दल को वापस बुलाया

More Sports

नई दिल्ली, 8 जून: भारत की टॉप साइकिलिस्ट ने अपने कोच आरके शर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्लोवेनिया में ट्रेनिंग कैम्प के दौरान कैसे यह कोच उनके ऊपर गंदी नजर रखता था, कैसे वो उनके कमरे में जबरन घुसा और फिर साथ सोने के लिए बोला। कोच ने खिलाड़ी को मानसिक तौर पर बहुत ही खौफ में रखा और वह ट्रेनिंग कैम्प तुरंत छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर हो गई।

इस दौरान साइकिलिस्ट की साई के अधिकारियों ने तुरंत मदद की और वह भारत वापस आ गई। महिला साइकिल धाविका ने बताया है कि कोच ने उसके मां बात को भी कहा कि वह उनकी लड़की से शादी करना चाहता है। मां बाप शादी करा दें क्योंकि लड़की का इस खेल में कोई भविष्य नहीं है।

अब भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई ने सभी खिलाड़ियों को पासपोर्ट के लिए बोला है और सबको स्लोवेनिया से वापस बुला लिया है। इस बात की जानकारी साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह ने दी है।

Sports Authority of India (SAI) asked for passports of all players and they called the contingent back from Slovenia: Maninder Pal Singh, Secretary-General, Cycling Federation of India (in file photo), to ANI

