'जाओ और खेलो, पूरा इंडिया आपके साथ है', विराट कोहली ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं

भारतीय क्रिकेटरों ने भारतीय हॉकी टीम को अपनी-अपनी शुभमकामनाएं दी हैं। इनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं।

हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ अपने सफर का आगाज करेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि भारत के लिए इस विश्व कप में अपार संभावनाएं हैं। भारत को चैंपियन बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय क्रिकेटरों ने भारतीय हॉकी टीम को अपनी-अपनी शुभमकामनाएं दी हैं। इनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। विराट कोहली ने भारतीय हॉकी टीम का हौंसला बढ़ाते हुए कहा है कि जाओ और खेल के मजे, हम सब आपके साथ हैं।

इन क्रिकेटरों ने भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं

- विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए ट्वीट करते हुए कहा है, 'मेरी शुभमकामनाएं टीम इंडिया के साथ हैं। जाओ और खेल के मजे लो। हम सब आपके साथ हैं। गुड लक।'

- कोहली के अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय टीम के लिए ट्वीट किया है। सचिन ने कहा है, 'भारतीय हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट, हम आपको चीयर करेंगे।'

- टीम इंडिया के ही युवा क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने भी भारतीय हॉकी टीम के लिए ट्वीट किया है। अय्यर ने ट्वीट कर कहा है, 'हमारी पुरुष हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए गुड लक'

- भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर जैमिनी रोड्रिग्स ने ट्वीट करते हुए कहा है, 'जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा। मैं इस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम को चीयर कर रही हूं।

- स्मृति मंधाना ने भी ट्वीट करते हुए कहा है 2023 हॉकी विश्व कप आ गया है, हम सब दिल से अपनी टीम के साथ हैं।

