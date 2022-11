टीम फोटो के दौरान जर्मन खिलाड़ियों ने मुंह पर रखा हाथ, FIFA की इस धमकी के विरोध में उठाया कदम

Football

oi-Antriksh Singh

वर्ल्ड कप फुटबॉल इतने देशों के बीच होता है कि वहां खेल से हटकर भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। दुनिया की विभिन्न कल्चर और सोच को एक वर्ल्ड कप में समझने का भी मौका मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला तब देखने को मिला जब जर्मन खिलाड़ियों ने फोटो क्लिक कराते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये खिलाड़ी एक आर्मबैंड बांधकर खेलना चाहते हैं लेकिन फीफा इसको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में इन खिलाड़ियों ने बुधवार को अपने विश्व कप ग्रुप ई के लिए जापान के खिलाफ अपने खेल से पहले अपने मुंह पर हाथ रखकर टीम फोटो क्लिक कराई। ये विवाद "वनलव" आर्मबैंड पर फीफा के प्रतिबंधों की धमकी का है। (Photo Courtesy- @DFB_Team_EN Twitter)

फीफा ऐसे आर्मबैंड पहनने पर सात यूरोपीय टीमों को प्रतिबंधों की धमकी दी है। ये बैंड डायवर्सिटी और टॉलरेंस के भाव को बढ़ावा देता है। इस धमकी के बाद जर्मनी के सभी खिलाड़ियों ने जापान के खिलाफ किकऑफ से पहले पिच पर दर्जनों फोटोग्राफरों के सामने मुंह पर हाथ रखकर अपना विरोध जताया।

जर्मनी की इंटिरियर मिनिस्टर नैन्सी फेजर, स्टैंड में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के बगल में बैठी थीं। उन्होंने भी फुटबॉल प्रशासक के साथ बातचीत के दौरान आर्मबैंड को स्पोर्ट किया।

इससे पहले मिनिस्टर ने फीफा की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रतिबंधों की धमकी देना गलत बात है और ऐसे बर्ताव को स्वीकार नहीं जा सकता है।

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7