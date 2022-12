विजयी परेड की बेकाबू भीड़ से बचाने के लिए अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया

अर्जेटीना टीम की बस ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर दीवाने फैंस की असंख्य मौजूदगी के बीच चल रही थी। स्थिति हालांकि काबू से बाहर होती देख टीम के खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालना पड़ा।

Football

oi-Antriksh Singh

ब्यूनस आयर्स का माहौल इस समय देखते ही बनता है। वहां ना तो ठंड पड़ रही है और ना ही भयंकर गर्मी है। हां, मौसम का थोड़ा झुकाव दिन में गर्मी की ओर थोड़ा ज्यादा हो जाता था। ये मौसम है अर्जेंटीना की सड़कों पर उतरकर मेसी एंड कंपनी का दीदार करने का, उनको सलामी ठोकने का और मेसी को खुदा की तरह देखने का। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेटीना की टीम अपने देश क्या पधारी वहां ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर पूरी तरह से अराजकता फैल गई। विश्व कप चैंपियन ने अपनी विजय परेड यहीं आयोजित की - और चीजें इतनी नियंत्रण से बाहर हो गईं, खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना पड़ा। अपने ही जश्न से बाहर निकलने के लिए खिलाड़ियों के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा था।

मामला और माहौल दोनों ऐसे ही थे। माराडोना दुनिया में नहीं रहे और मेसी भी अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे थे। लियोनल ने फिर वो कर दिखाया जिसको याद करके अर्जेंटीना एक दो दशक तक अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकता है। रविवार को विश्व कप में फ्रांस को हराने के बाद अर्जेंटीनी टीम ने मंगलवार को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों प्रशंसकों से मुलाकात की। ये 1986 के बाद उनकी पहली और कुल मिलाकर तीसरी जीत थी।

प्रशंसक स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। परेड में हर कोई दीवाना सा नजर आ रहा था। कई पुरुषों के शरीर पर शर्ट तक नहीं थी। ये उनके लिए पिकनिक सरीखा माहौल था।सड़कों पर इतने सारे लोग थे कि उत्सव को छोटा करना पड़ा और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को अपनी टीम की बसों को छोड़कर शहर के ऊपर उड़ान भरनी पड़ी। दरअसल बस की हालत तो ये हो गई थी कि लोग ब्रिज पर खड़े होकर बस की छत पर छलांग लगा रहे थे। ऐसा ही फैन बस पर छलांग लगाने की कोशिश करते नीचे गिर गया और ट्विटर पर वीडियो वायरल हो गया। जहां इस शख्स के लिए कमेंट आता है- वो मेसी से मिलना चाहता था लेकिन मुलाकात माराडोना से हो गई।

मेसी के हाथ में वर्ल्ड कप की फोटो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, फैंस ने दिया रिकॉर्ड तोड़ प्यार

Buenos Aires, Argentina has totally collapsed. The victory parade, if you can even call it that, has been cut short.

This is the one of the few videos I’ve received that’s the safe to upload to social media. People were jumping into the bus. Just INSANE 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB