FIFA World Cup Final: लियोनेल मेसी का दूसरा गोल विवादों से घिरा, फ्रांस के फैन्स ने उठाए सवाल

लियोनेल मेसी के दूसरे गोल को लेकर फ्रांस एक प्रशंसकों ने सवाल उठाए हैं। इन फैन्स का कहना है कि गोल से पहले अर्जेंटीना के कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी मैदान में आ गए थे।

Football

oi-Naveen Sharma

Argentina vs France Final, Lionel Messi controversial goal: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच रोमांच से भरपूर रहा। अंतिम मिनट तक इसमें अर्जेंटीना और फ्रांस ने जोर लगाकर खेला। टाई ब्रेकर में जाने से पहले दोनों टीमों का स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। बाद में पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने बाजी मारते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस बीच लियोनेल मेसी द्वारा किये गए दूसरे गोल पर फ्रांस के समर्थकों ने सवाल खड़े किये हैं। उनका कहना है कि यह फाउल था, इसे गोल करार नहीं देना चाहिए था।

IND vs BAN: रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी हुए बाहर, BCCI का अहम फैसला

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल बॉक्स के करीब जाकर किया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि यह ऑफ़साइड है लेकिन टीवी रिप्ले में स्थिति साफ़ हो गई। हालांकि ऑफ़लाइन वाला मामला तो समाप्त हो गया लेकिन फ्रेंच फैन्स ने मैदान के बाहर मौजूद खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गोल पोस्ट में गेंद जाने से पहले ही सब्सटीट्यूट खिलाड़ी मैदान की लाइन के अंदर थे। फैन्स का कहना था कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी लाइन के अंदर थे, इसलिए तीसरा गोल उनके पक्ष में नहीं देना चाहिए था।

2 Argentina subs on the pitch as the ball crossed the line - should it have counted? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RU8cQwdzwU — Ryan (@RyanHulls) December 18, 2022

अर्जेंटीना की तरफ से तीसरा गोल आने के बाद माना जा रहा था कि अब फ्रांस के लिए मैच में रास्ते बंद हो गए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतिरिक्त समय के अंतिम हाफ में फ्रांस ने भी तीसरा गोल करते हुए मुकाबला बराबरी पर ला दिया। टाई ब्रेकर में अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने एक गोल बचा लिया। फ्रांस के लिए यहां से मुश्किलें शुरू हो गई। फ्रांस की तरफ से एक गोल बॉक्स के साइड से निकल गया। इसका अर्जेंटीना ने पूरा फायदा उठाया और मैच 4-2 से अपने नाम कर लिया।

Argentina subs on the pitch before the ball went in, any rule on this #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NSCFIgxxhI — Ian Corcorān🔰 (@IanCorcoran_) December 18, 2022

Just had a look at the third Argentina goal, 3 subs were on the pitch before the ball crossed the line. Shouldn’t that be disallowed? pic.twitter.com/dJC33aDiRR — Paul Evans-Cornish (@Paul_EC) December 18, 2022

साल 1986 के बाद अर्जेंटीना ने पहली बार खिताबी जीत दर्ज की। फ्रांस के पास डिफेंडिंग चैम्पियन बनने का मौका था लेकिन उनके ऊपर टाईब्रेकर में ज्यादा दबाव नज़र आ रहा था। मेसी ने वर्ल्ड कप जीतकर अपना सपना पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब चैम्पियन के रूप में टीम के लिए खेलता रहूंगा।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary FIFA World Cup Final: French fans reacted over Messi controversial goal in final

Story first published: Monday, December 19, 2022, 15:37 [IST]