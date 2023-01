प्रीमियर लीग के पहले सिख-पंजाबी रेफरी बनकर भूपिंदर सिंह ने रचा इतिहास

भूपिदंर का सपना है कि दक्षिण एशियाई बैकग्राउंड से आए लोगों को उनका काम प्रेरित करेगा और ऐसे और भी रेफरी फुटबॉल के बड़े मंच पर दिखाई देंगे। भूपिंदर के पिता और भाई भी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं।

Football

oi-Antriksh Singh

भूपिंदर सिंह गिल ने बुधवार को प्रीमियर लीग मैच में अंपायरिंग करने वाले पहले सिख-पंजाबी रेफरी बनकर इतिहास रच दिया। उन्हें नॉटिंघम फॉरेस्ट और साउथेम्प्टन के खेल के दौरान सहायक रेफरी बनाने का मौका मिला। भूपिंदर 37 वर्षीय हैं और उनका परिवार फुटबॉल से गहराई से ताल्लुक रखता है। उनके पिता जरनैल सिंह ने भी 2004 और 2010 के बीच 150 से अधिक मैचों का निगरानी की थी। (Photo- Twitter)

वहीं, भूपिंदर के भाई सनी ने इस सीजन की शुरुआत में इतिहास रचा जब उन्होंने नॉर्थम्प्टन और हार्टलेपूल के बीच लीग टू मैच की अध्यक्षता की। वे अपने पिता के बाद पहले ब्रिटिश दक्षिण एशियाई रेफरी बने।

भूपिंदर ने ईएसपीएन के हवाले से कहा, "यह मेरी अब तक की रेफरी यात्रा में सबसे गर्व और सबसे रोमांचक क्षण होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह उस दिशा में सिर्फ एक और कदम है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मेरा परिवार भी गर्व महसूस कर रहा है और मेरे लिए उत्साहित हूं। मैं इस स्थिति में मेरे पिताजी की वजह से हूं, जिन्होंने मेरी पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया और मेरे लिए एक आदर्श रहे। उन्होंने इस मैच में अपनी मेरी पत्नी और बेटे के साथ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने काम से छुट्टी ली। उनको मैच के दौरान आसपास पाना बहुत स्पेशल होने जा रहा है।"

Absolutely ecstatic for Bhupinder Singh Gill. He became the first ever Sikh-Punjabi assistant referee in Premier League history earlier tonight. What a moment for him, for the community and for South Asians across the globe 🙌

He officiated Southampton vs Nottingham Forest 👏 pic.twitter.com/FWohRkRNdJ