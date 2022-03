"व्हाट ए पिक्चर", हरभजन सिंह ने भगवंत मान को पंजाब सीएम बनने पर दी बधाई

Cricket

चंडीगढ़, 11 मार्च। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया है। पंजाब की 17 विधानसभा सीटों में 92 सीटों पर जीत हासिल कर वो प्रदेश की सत्‍ता पर काबिज होने जा रही है। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आप के सीएम फेस भगवंत मान को पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी।

पूर्व किक्रेटर ने हरभजन ने भगवंत मान की मां को गले लगाते हुए फोटो शेयर कर बधाई देते हुए ट्टीट किया है ।

हरभजन ने लिखा "आम आदमी पार्टी और मेरे दोस्त भगवंत मान को हमारा नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गांव खटकरकलां के भगवंत सिंह नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे, क्या तस्वीर है ... यह माता जी के लिए गर्व का क्षण है।

"व्हाट ए पिक्चर ..." लिखकर हरभजन सिंह ने भगवंत मान को बधाई दी।

भगवंत मान ने पार्टी पर विश्‍वास दिलाने के कहा THANKYOU

जीत हासिल करने के बाद भगवंतमान ने ट्विटर पर भी पार्टी में विश्वास दिखाने के लिए पंजाब के लोगों को धन्यवाद दिया। भगवंत मान ने ट्वीट किया, "बदलाव और ईमानदार के पक्ष में फैसला देने के लिए पंजाब के लोगों को दिल से धन्यवाद।"

Congratulations to @AamAadmiParty and My friend #BhagwantMann on Becoming our New Chief minister .. great to hear that he will be taking oath as the new CM in Bhagat Singh's village Khatkarkalan, 🙏 what a picture…this is a proud moment for Mata ji 🙏🙏 pic.twitter.com/k46DNr6Pjz