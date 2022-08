Cobra: 'स्विंग के बादशाह' इरफान पठान बने हीरो, फिल्म 'कोबरा' में दिखेंगे इस किरदार में, ट्रेलर ने मचाई धूम

Cricket

नई दिल्ली, 26 अगस्त। 'स्विंग के हीरो' कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान फिल्म एक्टर के रूप में अब अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, तमिल फिल्म 'कोबरा' के जरिए इरफान पठान अब 70mm स्क्रीन पर दिखेंगे। जिसका ट्रेलर 25 अगस्त को रिलीज किया गया है और मात्र 48 घंटे के अंदर इस ट्रेलर को YouTube पर 8.4 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, आपको बता दें कि फिल्म में भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इंटरपोल एजेंट के रोल में हैं।

सुरेश रैना का Tweets

So happy for you brother @IrfanPathan to watch you perform in #Cobra. This looks like a complete action packed film, wishing you & entire cast huge success on this. Can’t wait to watch this one 🤗 🙌 pic.twitter.com/UZiaiJMsYq